Бразилия ограничивает доступ к статистике COVID-19: там более 36 000 умерших

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Министерство здравоохранения Бразилии ограничило доступ к сайту, на котором публиковалась общая статистика по распространению коронавирусной инфекции в стране. Это решение поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает Reuters.

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"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - заявил Болсонару. Также он процитировал сообщение Минздрава страны, что "сейчас разрабатываются другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов".

Причину ограничения доступа к статистике не называют. Ежедневные сообщения о распространении заболевания в стране также начали публиковать в более позднее время - около 22:00 (ранее - 17:00). Теперь на сайте covid.saude.gov.br публикуются данные по коронавирусу за последние 24 часа.

Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина.

За последние сутки наибольшее число умерших от коронавируса зафиксировали в Бразилии - 910 человек. В этой же стране наибольшее число новых заболевших: 27 581.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На днях ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, страны начали его запрещать.

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