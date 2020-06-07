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Бразилия ограничивает доступ к статистике COVID-19: там более 36 000 умерших

Бразилия ограничивает доступ к статистике COVID-19: там более 36 000 умерших - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
07.06.2020, 08:35

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявляет, что сводные данные по COVID-19 "не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна"

Министерство здравоохранения Бразилии ограничило доступ к сайту, на котором публиковалась общая статистика по распространению коронавирусной инфекции в стране. Это решение поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает Reuters

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"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - заявил Болсонару. Также он процитировал сообщение Минздрава страны, что "сейчас разрабатываются другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов".

Причину ограничения доступа к статистике не называют. Ежедневные сообщения о распространении заболевания в стране также начали публиковать в более позднее время - около 22:00 (ранее - 17:00). Теперь на сайте covid.saude.gov.br публикуются данные по коронавирусу за последние 24 часа. 

Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина. 

Читайте также: В эпицентре коронавируса. Что происходит в Бразилии – рассказ местного жителя

Владислав Сердюк
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Бразилия статистика Жаир Болсонару коронавирус COVID-19
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