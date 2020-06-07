Бразилия ограничивает доступ к статистике COVID-19: там более 36 000 умерших

Министерство здравоохранения Бразилии ограничило доступ к сайту, на котором публиковалась общая статистика по распространению коронавирусной инфекции в стране. Это решение поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает Reuters.
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"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - заявил Болсонару. Также он процитировал сообщение Минздрава страны, что "сейчас разрабатываются другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов".
Причину ограничения доступа к статистике не называют. Ежедневные сообщения о распространении заболевания в стране также начали публиковать в более позднее время - около 22:00 (ранее - 17:00). Теперь на сайте covid.saude.gov.br публикуются данные по коронавирусу за последние 24 часа.
Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина.
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