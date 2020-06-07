Коронавирус. В мире уже почти 7 млн заболевших, за сутки выявили более 128 000

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

На утро 7 июня в мире COVID-19 заболели 6 976 045 человек, 402 170 умерли, 3 411 788 выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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За сутки в мире зафиксировано 128 039 новых случаев заражения коронавирусом.

CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 1 988 544 человек, зафиксированы 112 096 летальных случаев, выздоровели 751 695 пациентов.

Больше всего умерших за сутки - в Бразилии, 910 человек. В этой же стране наибольшее число новых заболевших: 27 581.

Десять стран с наибольшим числом заболевших:

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На днях ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, страны начали его запрещать.

В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию эпидемии коронавируса, заявляют ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

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