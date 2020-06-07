Коронавирус. В мире уже почти 7 млн заболевших, за сутки выявили более 128 000

На утро 7 июня в мире COVID-19 заболели 6 976 045 человек, 402 170 умерли, 3 411 788 выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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За сутки в мире зафиксировано 128 039 новых случаев заражения коронавирусом.
CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 1 988 544 человек, зафиксированы 112 096 летальных случаев, выздоровели 751 695 пациентов.
Больше всего умерших за сутки - в Бразилии, 910 человек. В этой же стране наибольшее число новых заболевших: 27 581.
Десять стран с наибольшим числом заболевших:
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