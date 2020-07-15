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"Объявите мобилизацию". В Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией

15.07.2020, 11:30
Митинг в Баку (Фото: SamirAhadoglu/Twitter)

В Азербайджане тысячи человек призывали начать войну с Арменией, митинг продолжался всю ночь, а затем его разогнала полиция

В столице Азербайджана прошел митинг в поддержку развертывания военного конфликта с Арменией. Акция, в которой участвовали тысячи человек, продолжалась всю ночь. Об этом сообщает DW.

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Полиция разогнала митинг, применив водометы и слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. Часть армянских СМИ приводит информацию, что в акции участвовало до 50 000 человек, а другие сообщают о тысячах демонстрантов. 

Акция продолжалась всю ночь. Участники скандировали: "Карабах наш", "солдаты вперед", "главнокомандующий, объяви мобилизацию" и прочее. Демонстрантам удалось прорваться в парламент, но их оттуда оттеснила полиция. 

  • 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую - в пересечении границы "без видимых причин".
  • Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал и пять офицеров.
  • Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет "не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана". 
Владислав Сердюк
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