"Объявите мобилизацию". В Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией

В столице Азербайджана прошел митинг в поддержку развертывания военного конфликта с Арменией. Акция, в которой участвовали тысячи человек, продолжалась всю ночь. Об этом сообщает DW.

Полиция разогнала митинг, применив водометы и слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. Часть армянских СМИ приводит информацию, что в акции участвовало до 50 000 человек, а другие сообщают о тысячах демонстрантов.

Massive protest in Baku tonight with protestors wanting Azerbaijan to take action against Armenia after 3 days of clashes at the border #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/nEQt42xkCm