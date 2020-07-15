"Объявите мобилизацию". В Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией
В Азербайджане тысячи человек призывали начать войну с Арменией, митинг продолжался всю ночь, а затем его разогнала полиция
В столице Азербайджана прошел митинг в поддержку развертывания военного конфликта с Арменией. Акция, в которой участвовали тысячи человек, продолжалась всю ночь. Об этом сообщает DW.
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Полиция разогнала митинг, применив водометы и слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. Часть армянских СМИ приводит информацию, что в акции участвовало до 50 000 человек, а другие сообщают о тысячах демонстрантов.
Massive protest in Baku tonight with protestors wanting Azerbaijan to take action against Armenia after 3 days of clashes at the border #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/nEQt42xkCm— CNW (@ConflictsW) July 14, 2020
Акция продолжалась всю ночь. Участники скандировали: "Карабах наш", "солдаты вперед", "главнокомандующий, объяви мобилизацию" и прочее. Демонстрантам удалось прорваться в парламент, но их оттуда оттеснила полиция.
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- Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал и пять офицеров.
- Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет "не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана".
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