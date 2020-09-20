Президент Азербайджана заявил, что "Армения готовится к новой большой войне"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что Армения якобы концентрирует силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что "Армения готовится к новой большой войне", якобы наращивая силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает пресс-служба Алиева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян "сознательно провоцирует" Азербайджан, чтобы эскалировать карабахский конфликт: "Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям <...> это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию".
По мнению Алиева, одной из причин стычек на границе Армении и Азербайджана в июле было желание Еревана "прозондировать, какой будет реакция ОДКБ": "Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас <...> Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения".
- 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".
Смотрите видео: Граница Армения-Азербайджан. Вооруженное обострение не затихает
Комментарии