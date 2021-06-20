Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ
Правительство Великобритании продаст Военно-Морским Силам Украины два минных тральщика типа Sandown, для подписания договора об их поставке в Одессу 21 июня прибудет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.
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Издание сообщает, что в состав Королевского флота Британии было введено 15 тральщиков этого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а еще три Саудовской Аравии. Таким образом сейчас Соединенное Королевство располагает девятью кораблями этого типа, два из которых передадут флоту Украины.
Ранее mil.in.ua сообщали, что Украина ведет переговоры о покупке для Военно-Морских Сил двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании. Отмечалось, что купить корабли планировали с кредитных средств предоставленных Соединенным Королевством на развитие ВМС Украины.
- 5 июля 2020-го главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить катера Mark VI. 18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.
- По словам Неижпапы, в течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island.
- В январе командующий ВМС заявил, что в ближайшие месяцы на верфи будет заложен корвет для Военно-морских сил.
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