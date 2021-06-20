Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ

Правительство Великобритании продаст Военно-Морским Силам Украины два минных тральщика типа Sandown, для подписания договора об их поставке в Одессу 21 июня прибудет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.

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Издание сообщает, что в состав Королевского флота Британии было введено 15 тральщиков этого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а еще три Саудовской Аравии. Таким образом сейчас Соединенное Королевство располагает девятью кораблями этого типа, два из которых передадут флоту Украины.

Ранее mil.in.ua сообщали, что Украина ведет переговоры о покупке для Военно-Морских Сил двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании. Отмечалось, что купить корабли планировали с кредитных средств предоставленных Соединенным Королевством на развитие ВМС Украины.

СПРАВКА. Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике – автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS. По информации Милитарного портала Украины, для нужд флота ВМСУ планируют приобрести корабли, вошедшие в состав флота в период с 1989 по 2001 годы.

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Станислав Стороженко

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