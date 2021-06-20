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Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ

20.06.2021, 22:11
Британия продаст Украине два военных корабля. Зеленский будет в Одессе уже завтра – СМИ - Фото
Корабль типа Sandown в составе Королевского флота Великобритании в 2003 году (Фото - ЕРА)

Правительство Великобритании продаст Военно-Морским Силам Украины два минных тральщика типа Sandown, для подписания договора об их поставке в Одессу 21 июня прибудет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники. 

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Издание сообщает, что в состав Королевского флота Британии было введено 15 тральщиков этого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а еще три Саудовской Аравии. Таким образом сейчас Соединенное Королевство располагает девятью кораблями этого типа, два из которых передадут флоту Украины. 

Ранее mil.in.ua сообщали, что Украина ведет переговоры о покупке для Военно-Морских Сил двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании. Отмечалось, что купить корабли планировали с кредитных средств предоставленных Соединенным Королевством на развитие ВМС Украины.

СПРАВКА. Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике – автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS. По информации Милитарного портала Украины, для нужд флота ВМСУ планируют приобрести корабли, вошедшие в состав флота в период с 1989 по 2001 годы.

Читайте также: В сети появилось видео испытаний и маневров нового корабля ВМС Украины "Симферополь"

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский вмс флот одесса тральщик Sandown
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