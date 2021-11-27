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МИД Германии возглавит Бербок. Она поддерживает Украину и против Северного потока-2

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 09:07
МИД Германии возглавит Бербок. Она поддерживает Украину и против Северного потока-2 - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Германии возглавит соспредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок. Об этом написал в Twitter и. о. главы МИД Германии Хайко Маас.

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"Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В вашем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента появления должности – самое время", – написал Маас.

Бербок известна своей жесткой позицией по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. С этим проектом она связывает взлет цен на газ в Европе и считает, что РФ использует газ как средство шантажа. 

Как пишет DW, Зеленые выделяют три аргумента против СП-2:

– его запуск противоречит целям защиты климата, поскольку Германия должна отказываться от традиционных источников энергеии;

– он делает ФРГ более зависимой от России;

– Украина оказывается в проигрыше, поскольку может потерять поступления за транзит российского газа.  

"Россияне хотят забрать газ из трубы в Украине. Цель Путина (президента РФ, – ред.) – изолировать Украину... Но Путин не хочет просто дестабилизировать Украину. Он хочет дестабилизации всей Европы, всех нас", – говорила на предвыборных дебатах Бербок. 

Однако Бербок, судя по всему, пришлось ослабить критику СП-2, пишут журналисты. Газопровод не упоминается в коалиционном соглашении, а возможный новый канцлер Олаф Шольц из партии СДПГ его поддерживает.

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Кроме того, во время летней предвыборной кампании Бербок не исключала военной поддержки Украины в отличие от других кандидатов в канцлеры. А другой лидер Зеленых Роберт Хабек прямо выступал весной за предоставление Украине оборонительного оружия.

Бербок также говорила, что Германия ответственна за Украину, поскольку та отказалась от ядерного оружия, а другие страны гарантировали ей безопасность.

"Но произошла оккупация Крыма, затем произошло вторжение на восток Украины. Мы увидели санкции, но они мало что изменили – Россия продолжает свои провокации", – отмечала она.

Во время предвыборных дебатов Бербок также напоминала визави о сбитом пророссийскими боевиками Boeing MH17 на Донбассе и убийстве в центре Берлина ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили, к которому может быть причастна ФСБ РФ.  

МИД Германии возглавит Бербок. Она поддерживает Украину и против Северного потока-2

  • Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. Их выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия Союз-90/Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.

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Марк Сировой
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Анналена Бербок мид германии Зеленые северный поток-2 газопровод оружие
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