Госсек США: Байден заявит Путину о решимости защищать территориальную целостность Украины

Президент США Джо Байден на встрече скажет президенту России Владимиру Путину, что Штаты полны решимости противостоять любым безрассудным или агрессивным действиям, которые может предпринять РФ в отношении Украины. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Reuters Next.

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По словам госсекретаря США, на встрече с Путиным Байден заявит о решимости Штатов защищать территориальную целостность Украины.

Блинкен также сказал, что во время выступления двух лидеров Байден изложит Путину стремление США к большей предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы одна страна меняла границы другой силовым путем.

На вопрос о том, видит ли он некую геополитическую стратегию РФ и взаимосвязь между Северным потоком-2, миграционном кризисом на границе с Беларусью и военной угрозой в отношении Украины, Блинкен сказал: "Вероятно, да".

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Оксана Житнюк

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