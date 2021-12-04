Госсек США: Байден заявит Путину о решимости защищать территориальную целостность Украины
Президент США Джо Байден на встрече скажет президенту России Владимиру Путину, что Штаты полны решимости противостоять любым безрассудным или агрессивным действиям, которые может предпринять РФ в отношении Украины. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Reuters Next.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам госсекретаря США, на встрече с Путиным Байден заявит о решимости Штатов защищать территориальную целостность Украины.
Блинкен также сказал, что во время выступления двух лидеров Байден изложит Путину стремление США к большей предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией.
Он добавил, что нельзя допустить, чтобы одна страна меняла границы другой силовым путем.
На вопрос о том, видит ли он некую геополитическую стратегию РФ и взаимосвязь между Северным потоком-2, миграционном кризисом на границе с Беларусью и военной угрозой в отношении Украины, Блинкен сказал: "Вероятно, да".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
Читайте также: Кулеба заявил Блинкену о провокациях РФ. Тот пообещал немедленную реакцию при эскалации
Комментарии