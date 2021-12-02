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"Чтобы танцевать танго, нужны двое". Глава Госдепа настаивает на дипломатии для Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 14:56
Энтони Блинкен (фото - пресс-служба Госдепа США)

Дипломатия – единственный ответственный способ прекратить гибридную войну России против Украины, в частности, на территории Донбасса, и США "полностью готовы его поддержать". Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.

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Он сказал, что "Сергей" (Лавров, глава МИД РФ, – ред.) много говорил в выступлении перед ним о реализации минских соглашений. Блинкен добавил: "Мы полностью согласны, но давайте также будем основывать это фактами".

Глава Госдепа перечислил, что Россия не прекратила ведение огня, не вывела тяжелые вооружения, препятствует наблюдателям ОБСЕ и обмену удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", и так далее.

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"Я мог бы продолжить этот список. Думаю, вы уловили суть. Чтобы танцевать танго, нужны двое, и если – если наши российские друзья готовы выполнять свои обязательства по "Минску", как и наши украинские друзья, мы полностью поддержим это, и это лучший способ предотвратить возобновление кризиса в Украине", – сказал госсекретарь США.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.

Вчера вечером анонимный топ-дипломат США сообщил, пишет Reuters, что Блинкен "напомнит Лаврову" при двусторонней встрече, что лучше искать выход из конфликта дипломатическим путем. "Помимо разъяснения (россиянам) цены (возможных агрессивных) действий России, я уверен, что секретарь также захочет дать понять, что существует дипломатический выход", – сказал собеседник агентства.

Глава Госдепа заверил сегодня утром главу МИД Дмитрия Кулебу, что цели защиты Украины от России "придерживаются не только Соединенные Штаты, но и все наши союзники по НАТО". "Это было очень, очень ясно видно в наших разговорах за последние пару дней", – отметил он.

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Евгений Пилипенко
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