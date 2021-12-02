"Чтобы танцевать танго, нужны двое". Глава Госдепа настаивает на дипломатии для Донбасса

Дипломатия – единственный ответственный способ прекратить гибридную войну России против Украины, в частности, на территории Донбасса, и США "полностью готовы его поддержать". Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что "Сергей" (Лавров, глава МИД РФ, – ред.) много говорил в выступлении перед ним о реализации минских соглашений. Блинкен добавил: "Мы полностью согласны, но давайте также будем основывать это фактами".

Глава Госдепа перечислил, что Россия не прекратила ведение огня, не вывела тяжелые вооружения, препятствует наблюдателям ОБСЕ и обмену удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", и так далее.

Смотрите фото: "Мы хотим мира". Глава МИД Британии на танке передала послание Кремлю об Украине

"Я мог бы продолжить этот список. Думаю, вы уловили суть. Чтобы танцевать танго, нужны двое, и если – если наши российские друзья готовы выполнять свои обязательства по "Минску", как и наши украинские друзья, мы полностью поддержим это, и это лучший способ предотвратить возобновление кризиса в Украине", – сказал госсекретарь США.

Вчера вечером анонимный топ-дипломат США сообщил, пишет Reuters, что Блинкен "напомнит Лаврову" при двусторонней встрече, что лучше искать выход из конфликта дипломатическим путем. "Помимо разъяснения (россиянам) цены (возможных агрессивных) действий России, я уверен, что секретарь также захочет дать понять, что существует дипломатический выход", – сказал собеседник агентства.

Глава Госдепа заверил сегодня утром главу МИД Дмитрия Кулебу, что цели защиты Украины от России "придерживаются не только Соединенные Штаты, но и все наши союзники по НАТО". "Это было очень, очень ясно видно в наших разговорах за последние пару дней", – отметил он.

Вчера в Риге Блинкен ответил на требование Путина о "юридических гарантиях", что Украина не войдет в НАТО. Говорит, Украина и НАТО "не представляют угрозы для России".

Он также заверил, что Альянс готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг.

Читайте также: Лавров рассказывал о "нацистах в Украине". Кулеба и Блинкен поставили его на место – ЕП

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.