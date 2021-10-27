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Стратегия ядовитой лягушки. Think-tank – о предотвращении агрессии КНР против Тайваня

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 17:58
Стратегия ядовитой лягушки. Think-tank – о предотвращении агрессии КНР против Тайваня - Фото
Карта Восточной Азии (фото – ЕРА)

В случае начала вооруженной агрессии материкового Китая против Тайваня экономические санкции и информационные кампании не смогут заставить агрессора оставить захваченные территории. Об этом говорится в докладе Центра новой американской безопасности (CNAS).

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Документ называется "Стратегия ядовитой лягушки". Участники эксперимента, поставленного в Игровой лаборатории CNAS, пришли к выводу, что сдерживание Китая от начала вооруженной агрессии против Тайваня будет эффективнее реагирования на старт военных действий со стороны Пекина.

Представители Тайваня, США и региональные эксперты, участвовавшие в эксперименте, согласились с тем, экономические санкции, информационные кампании и военный ответ Китаю не будут эффективными в случае агрессии.

Экономические санкции и информационные кампании становятся эффективными очень нескоро, а вооруженный ответ может привести к полномасштабной войне, отмечают авторы доклада.

По данным CNAS, намного более эффективными будут совместные действия США, Тайваня, Японии и еще двух региональных игроков – Вьетнама и Филиппин. Их усилия должны создать в регионе условия, которые заставят Китай воздержаться от вооруженной агрессии, как хищника, который не нападает на ядовитую лягушку, чтобы не отравиться.

"Укрепление позиций Китая, провал подготовки к угрозе вторжения на Тайвань таит смертельный риск для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в докладе.

По мнению экспертов CNAS, США, Тайвань и их союзники в регионе с помощью игр смогут лучше понять, как выстроить стратегию сдерживания китайской агрессии.

СПРАВКА. Центр новой американской безопасности (CNAS) – независимая неприбыльная организация по разработке сильной, прагматичной, принципиальной политики национальной безопасности и обороны. Объединяет политиков, экспертов и общественных деятелей для выработки решений в сфере национальной безопасности. Основная миссия – информирование лидеров национальной безопасности и их подготовка к сегодняшнему и завтрашнему дню.
  • 13 апреля 2021 года в Тайване спустили на воду первый десантный корабль "Юй Шань".
  • 5 октября 56 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.
  • 8 октября The Wall Street Journal сообщил, что спецназ и морская пехота США тайно тренировали военнослужащих Тайваня в течение последнего года.
Андрей Явецкий
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Китай вторжение тайвань
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