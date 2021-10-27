Стратегия ядовитой лягушки. Think-tank – о предотвращении агрессии КНР против Тайваня
В случае начала вооруженной агрессии материкового Китая против Тайваня экономические санкции и информационные кампании не смогут заставить агрессора оставить захваченные территории. Об этом говорится в докладе Центра новой американской безопасности (CNAS).
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Документ называется "Стратегия ядовитой лягушки". Участники эксперимента, поставленного в Игровой лаборатории CNAS, пришли к выводу, что сдерживание Китая от начала вооруженной агрессии против Тайваня будет эффективнее реагирования на старт военных действий со стороны Пекина.
Представители Тайваня, США и региональные эксперты, участвовавшие в эксперименте, согласились с тем, экономические санкции, информационные кампании и военный ответ Китаю не будут эффективными в случае агрессии.
Экономические санкции и информационные кампании становятся эффективными очень нескоро, а вооруженный ответ может привести к полномасштабной войне, отмечают авторы доклада.
По данным CNAS, намного более эффективными будут совместные действия США, Тайваня, Японии и еще двух региональных игроков – Вьетнама и Филиппин. Их усилия должны создать в регионе условия, которые заставят Китай воздержаться от вооруженной агрессии, как хищника, который не нападает на ядовитую лягушку, чтобы не отравиться.
"Укрепление позиций Китая, провал подготовки к угрозе вторжения на Тайвань таит смертельный риск для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в докладе.
По мнению экспертов CNAS, США, Тайвань и их союзники в регионе с помощью игр смогут лучше понять, как выстроить стратегию сдерживания китайской агрессии.
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