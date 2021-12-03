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Посольство США: Россия тут единственная, кто угрожает соседям концентрацией войск

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 16:15
Посольство США: Россия тут единственная, кто угрожает соседям концентрацией войск - Фото
Фото: depositphotos.com

Посольство США в Украине перепостило в твиттере инфографику, которая наглядно опровергает российский пропагандистский тезис о "военной угрозе со стороны Украины".   

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"Давайте смотреть на вещи реально. Россия – единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", сказано в твите американского диппредставительства.

Посольство США: Россия тут единственная, кто угрожает соседям концентрацией войск

Посольство США: Россия тут единственная, кто угрожает соседям концентрацией войск

Днем ранее посольство опубликовало в Twitter наглядное опровержение российского пропагандистского мифа, что НАТО якобы "окружает Россию".

  • 29 ноября Кулеба сообщил, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" точно не будет легким.

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Сергей Бережной
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агрессия России граница геополитика посольство сша в киеве
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