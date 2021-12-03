Посольство США: Россия тут единственная, кто угрожает соседям концентрацией войск
03.12.2021, 16:15
Фото: depositphotos.com
Посольство США в Украине перепостило в твиттере инфографику, которая наглядно опровергает российский пропагандистский тезис о "военной угрозе со стороны Украины".
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"Давайте смотреть на вещи реально. Россия – единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", сказано в твите американского диппредставительства.
Днем ранее посольство опубликовало в Twitter наглядное опровержение российского пропагандистского мифа, что НАТО якобы "окружает Россию".
- С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- 19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах России немедленно пояснить ее военные приготовления, обеспечить деэскалацию и снизить напряженность на границах Украины.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
- В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "истерика нагнетается искусственно", и не исключил подготовки провокаций против России.
- 29 ноября Кулеба сообщил, что решение о вторжении России в Украину "находится на столе" в Москве, однако для россиян "поход на Украину" точно не будет легким.
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