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Концентрация войск РФ на границе Украины: генсек НАТО потребовал от Кремля "прозрачности"

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 17:33
Концентрация войск РФ на границе Украины: генсек НАТО потребовал от Кремля
Йенс Столтенберг и Ангела Меркель (Фото - скриншот с видео)

В интересах России немедленно пояснить ее военные приготовления, обеспечить деэскалацию и снизить напряженность на границах Украины. Об этом 19 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель

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"Мы внимательно наблюдаем значительную и необычную концентрацию российских сил поблизости от границы Украины", – сказал Столтенберг. Он отметил, что НАТО пристально следит за развитием ситуации и продолжает оказывать Украине политическую и практическую помощь.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс сохраняет бдительность и готов оказать содействие всем его союзникам.

В сентябре Столтенберг озвучил почти точно такие же пожелания к Кремлю в связи с совместными военными учениями России и Беларуси. 

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве 

Сергей Бережной
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Россия Ангела Меркель нато йенс столтенберг концентрация войск
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