Концентрация войск РФ на границе Украины: генсек НАТО потребовал от Кремля "прозрачности"

В интересах России немедленно пояснить ее военные приготовления, обеспечить деэскалацию и снизить напряженность на границах Украины. Об этом 19 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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"Мы внимательно наблюдаем значительную и необычную концентрацию российских сил поблизости от границы Украины", – сказал Столтенберг. Он отметил, что НАТО пристально следит за развитием ситуации и продолжает оказывать Украине политическую и практическую помощь.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс сохраняет бдительность и готов оказать содействие всем его союзникам.

В сентябре Столтенберг озвучил почти точно такие же пожелания к Кремлю в связи с совместными военными учениями России и Беларуси.

31 октября газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в администрации США сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. В частности, ряд военных частей не вернулись после учений Запад-2021 на места постоянной дислокации, а вместо этого соединились с расположенными на границе войсками.

11 ноября США проинформировали Евросоюз о возможной военной операции России на границе с Украиной.

15 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба проводил консультации с ЕС и НАТО из-за напряженной ситуации на границе.

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Сергей Бережной

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