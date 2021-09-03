"Россия должна быть предсказуема". Генсек НАТО обратился к Москве из-за учений с Беларусью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть реальное количество войск, которые будут участвовать в российско-беларуских учениях Запад-2021. Об этом сообщает Reuters.

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Сотлтенберг призвал Россию открыто рассказать об учениях и численности участвующих военнослужащих на фоне растущей обеспокоенности планами Москвы в Украине, Польше и странах Балтии.

"Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно… Мы видели раньше, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", – заявил он.

В агентстве привели пример: согласно подсчетам журнала NATO Review, на Запад-2017 Россия развернула от 60 000 до 70 000 военных, но заявила только о 12 700.

"Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных инспекций. Так что мы будем бдительны", – подытожил генсек НАТО.

30 августа в Минобороны Польши заявили, что готовятся к провокациям на границах во время учений Запад-2021.

Старт основного этапа учений Запад-2021 запланирован на 10 сентября. Ожидается, что они будут проводиться как в Беларуси, так и России.

Марк Сировой

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