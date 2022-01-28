"Не по-дружески". Арахамия заявил, что США и другие страны сеют панику о вторжении России
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного новую вторжения России в Украину – и это негативно влияет на украинскую экономику. Об этом он заявил на брифинге в кулуарах Верховной Рады.
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Арахамию попросили прокомментировать сообщения Госдепа США, что новое вторжение РФ может произойти в феврале.
"Мне кажется, что большинство народа увидело, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло и поняло, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.
Арахамия добавил, что это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно поднимал этот вопрос, потому что "так не по-дружески".
На уточняющий вопрос, о ком конкретно он говорит, Арахамия ответил: "Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".
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Глава СН также считает, что во время эскалации у границ Украины весной 2021 года большинство сигналов передавалось по закрытым каналам.
"Сейчас все, что мы узнаем, до того как разведданные приходят, уже опубликовано в The New York Times, Economist или CNN. Поэтому мне кажется, что это какая-то в первую очередь информационная спецоперация, а не военная", – сказал он.
При этом Арахамия заявил, что Украина и пользуется преимуществами ситуации. Например, возросло число контактов с международными партнерами – с нимиобсуждаются не только военные, но и экономические, инвестиционные, финансовые вопросы, отметил глава СН.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- При этом в Минобороны не видят ни одной ударной группировки РФ возле Украины, а Кулеба заявил, что если расшатать Украину нагнетанием паники, то РФ и не придется нападать.
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