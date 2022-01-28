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"Не по-дружески". Арахамия заявил, что США и другие страны сеют панику о вторжении России

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 16:26
Давид Арахамия (Скриншот видео Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного новую вторжения России в Украину – и это негативно влияет на украинскую экономику. Об этом он заявил на брифинге в кулуарах Верховной Рады.

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Арахамию попросили прокомментировать сообщения Госдепа США, что новое вторжение РФ может произойти в феврале.

"Мне кажется, что большинство народа увидело, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло и поняло, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.

Арахамия добавил, что это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно поднимал этот вопрос, потому что "так не по-дружески".

На уточняющий вопрос, о ком конкретно он говорит, Арахамия ответил: "Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

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Глава СН также считает, что во время эскалации у границ Украины весной 2021 года большинство сигналов передавалось по закрытым каналам.

"Сейчас все, что мы узнаем, до того как разведданные приходят, уже опубликовано в The New York Times, Economist или CNN. Поэтому мне кажется, что это какая-то в первую очередь информационная спецоперация, а не военная", – сказал он.

При этом Арахамия заявил, что Украина и пользуется преимуществами ситуации. Например, возросло число контактов с международными партнерами – с нимиобсуждаются не только военные, но и экономические, инвестиционные, финансовые вопросы, отметил глава СН.   

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Марк Сировой
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Слуга народа США вторжение паника Давид Арахамия войска россии
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