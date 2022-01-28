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Белый дом и Банковая опровергают, что созвон Зеленский–Байден "прошел не очень хорошо"

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 09:15
Белый дом и Банковая опровергают, что созвон Зеленский–Байден
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

В Офисе президента и в Совете нацбезопасности США при Белом доме опровергли заявление некоего "анонимного топ-чиновника из Украины" для CNN, что вчерашний созвон американского лидера Джо Байдена и президента Владимира Зеленского "прошел не очень хорошо" из-за разногласий по поводу оценок уровня риска нового российского вторжения.

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Аноним сообщил, что у президентов был "долгий и откровенный" разговор, а Байден якобы предупредил коллегу, что российская атака будет практически "неизбежной", когда земля промерзнет в феврале. Зеленский же, сказал этот анонимный чиновник, возразил, что все "опасно, но неоднозначно" и нет уверенности в том, что атака будет.

Пресс-секретарь Совнацбеза США Эмили Хорн оспорила такое описание разговора. "Анонимные источники сливают ложь", – сказала она CNN.

Она объяснила, что Байден сказал Зеленскому об "очевидной вероятности, что РФ может вторгнуться в феврале", причем "он говорил это и публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев". Сообщения о чем-то большем или отличном от этого "полностью ложны", подчеркнула Хорн.

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Спикер ОП Михаил Подоляк на просьбу LIGA.net прокомментировать публикацию заявил, что анонимные источники "в абсолютном большинстве случаев – просто чьи-то банальные выдумки вместо реальных новостей. Так и в этом случае".

"Разговор президентов не соответствовал той мрачной и фальшивой картине, которую нарисовали в ряде СМИ со ссылкой на некий анонимный источник", – подчеркнул он, назвав его "конструктивным".

Представитель Банковой добавил, что у ряда политических групп, причем не только в Украине, "существует потребность максимально дискредитировать абсолютно рабочие двухсторонние отношения Украины и США".

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По словам Хорн, разговор длился 80 минут, был "долгим и серьезным", но "продуктивным".

Однако, указывает CNN, тот украинский аноним сообщил им, что Байден заявил – Украине будто бы не предложат "значительно больше" военной помощи, чем уже оказывают. По его словам, Зеленский якобы призвал Байдена "снизить напряжение в сообщениях", предупредив об опасности паники среди граждан и экономических последствиях этого. Президент также якобы сказал хозяину Белого дома, что украинская разведка иначе видит уровень угрозы.

Ранее в тот же день другой источник со стороны США сообщил CNN, что в Белом доме признают: у Зеленского есть "разношерстная аудитория" и он пытается ее сбалансировать. "С одной стороны, он хочет помощи, но он должен заверить граждан, что держит ситуацию под контролем. Тут сложно балансировать", – отметил источник.

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Евгений Пилипенко
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