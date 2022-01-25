Россия получит желаемое, если украинцы запаникуют и сами подорвут экономику – Арахамия
Если граждане поддадутся панике из-за нагнетания угрозы нового вторжения России, то они своими же действиями могут нанести вред экономике страны, – и задача Кремля по дестабилизации Украины будет выполнена даже без военной атаки. Такое мнение выразил на пленарном заседании Рады глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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По его словам, это и есть информационно-психологический компонент гибридной войны России против Украины: посеять панику в стране-жертве.
"Вы знаете, как нагнетается паника, как много людей на это реагируют, как этому "помогают" известные мировые издания", – сказал он.
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Депутат призвал коллег и украинцев следовать примеру ВСУ, которые "демонстрируют стойкость, холодный ум, готовятся ко всем сценариям, но никакой паники и дестабилизации".
"Если украинцы будут подвержены этим паническим настроениям, мы фактически рискуем поставить под угрозу всю экономику Украины. И даже если не будет никакой эскалации и агрессии, Россия фактически выполнит свое задание: люди начнут забирать депозиты из банков, перестанут покупать жилье и тратить деньги, – остановится экономическое развитие", – пояснил Арахамия.
Он призвал не манипулировать на угрозе со стороны РФ и не нагнетать, а сосредоточиться на помощи армии.
- Вчера, 24 января 2022 года, глава Минобороны Резников заявил, что он не видит "ни одной ударной группировки" войск РФ у границ Украины.
- Также вчера президент Зеленский заявил, что "мы готовы к любым сценариям", а секретарь СНБО Данилов "объяснил" громкие заявления Запада.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от РФ и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. В Раде призвали Берлин пересмотреть такую политику.
- Кроме того, глава МИД Люксембурга заявил, что поставки оружия Украине "не изменят расстановку сил с Россией", и потому якобы бесполезны.
- Чем сегодня занимается Рада: ответ на шантаж России, накопительные пенсии, книгоиздание и коммуналки.
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