Россия получит желаемое, если украинцы запаникуют и сами подорвут экономику – Арахамия

Если граждане поддадутся панике из-за нагнетания угрозы нового вторжения России, то они своими же действиями могут нанести вред экономике страны, – и задача Кремля по дестабилизации Украины будет выполнена даже без военной атаки. Такое мнение выразил на пленарном заседании Рады глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его словам, это и есть информационно-психологический компонент гибридной войны России против Украины: посеять панику в стране-жертве.

"Вы знаете, как нагнетается паника, как много людей на это реагируют, как этому "помогают" известные мировые издания", – сказал он.

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Депутат призвал коллег и украинцев следовать примеру ВСУ, которые "демонстрируют стойкость, холодный ум, готовятся ко всем сценариям, но никакой паники и дестабилизации".

"Если украинцы будут подвержены этим паническим настроениям, мы фактически рискуем поставить под угрозу всю экономику Украины. И даже если не будет никакой эскалации и агрессии, Россия фактически выполнит свое задание: люди начнут забирать депозиты из банков, перестанут покупать жилье и тратить деньги, – остановится экономическое развитие", – пояснил Арахамия.

Он призвал не манипулировать на угрозе со стороны РФ и не нагнетать, а сосредоточиться на помощи армии.

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Евгений Пилипенко

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