Повестка дня Рады: ответ на шантаж России, накопительные пенсии, книгоиздание и коммуналки
25 января Верховная Рада (ВР) планирует рассмотреть на очередном пленарном заседании обращение к ООН и международным организациям в связи с шантажом России, изменения в правилах выдачи и снятия гражданства, накопительную пенсию и другие законопроекты.
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В начале пленарного заседания спикер Руслан Стефанчук поздравил с днем рождения президента Владимира Зеленского, которому сегодня исполнилось 44 года.
Депутаты планируют сегодня рассмотреть:
- постановление об обращении ВР в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ;
- постановление о создании парламентской комиссии по проверке возможного нарушения присяги омбудсменом.
Предлагается включить в повестку дня и рассмотреть:
- изменения в Регламент ВР по усовершенствованию электронного документооборота;
- изменения в закон "О гражданстве Украины" в части условий приобретения и прекращения гражданства;
- изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах".
В первом чтении предполагается рассмотреть:
- изменения регистрационных процедур при получении прав на земельные участки;
- стимулирование украинского книгоиздания и книгораспространения;
- установление ответственности за "нарушение принципов академической добродетели".
Также повторно планируется рассмотреть в первом чтении проект закона об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть:
- налогообложение товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях;
– ответственность за подделку документов, касающихся прививок;
- целевую программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;
На повторное рассмотрение также намечен закон "О виртуальных активах" с поправками от президента.
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