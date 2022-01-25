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Повестка дня Рады: ответ на шантаж России, накопительные пенсии, книгоиздание и коммуналки

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25.01.2022, 10:55
Повестка дня Рады: ответ на шантаж России, накопительные пенсии, книгоиздание и коммуналки - Фото
Заседание Верховной Рады (Фото – пресс-служба Слуги народа)

25 января Верховная Рада (ВР) планирует рассмотреть на очередном пленарном заседании обращение к ООН и международным организациям в связи с шантажом России, изменения в правилах выдачи и снятия гражданства, накопительную пенсию и другие законопроекты.  

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В начале пленарного заседания спикер Руслан Стефанчук поздравил с днем рождения президента Владимира Зеленского, которому сегодня исполнилось 44 года.

Депутаты планируют сегодня рассмотреть:

- постановление об обращении ВР в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ;

- постановление о создании парламентской комиссии по проверке возможного нарушения присяги омбудсменом.

Предлагается включить в повестку дня и рассмотреть:

- изменения в Регламент ВР по усовершенствованию электронного документооборота;

- изменения в закон "О гражданстве Украины" в части условий приобретения и прекращения гражданства;

- изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах".

В первом чтении предполагается рассмотреть:

- изменения регистрационных процедур при получении прав на земельные участки;

- стимулирование украинского книгоиздания и книгораспространения;

- установление ответственности за "нарушение принципов академической добродетели".

Также повторно планируется рассмотреть в первом чтении проект закона об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть:

- налогообложение товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

– ответственность за подделку документов, касающихся прививок;

- целевую программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;

На повторное рассмотрение также намечен закон "О виртуальных активах" с поправками от президента.

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Сергей Бережной
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верховная рада законопроекты повестка дня Руслан Стефанчук
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