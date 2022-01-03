Народовластие, реформы СБУ и пенсионная. Стефанчук назвал приоритеты работы Рады в 2022-ом

Среди приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, пенсионная реформа и градостроительство. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, передает пресс-служба ВР.

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"Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Стефанчук.

По его словам, ориентировочно 28 января Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме и парламент рассмотрит его в начале следующей сессии.

Стефанчук сообщил, что параллельно разрабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, о коллективных исках.

Как отметил спикер парламента, еще один приоритет – завершение реформы градостроительства, в основе которой – цифровизация, децентрализация и ответственность.

"Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом", – подчеркнул он.

Стефанчук заявил, что важно реформировать СБУ, поскольку это обязательство Украины перед международными партнерами, которое должно быть исполнено в начале года.

"Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и тому подобное", – объяснил Стефанчук.

По его словам, в начале года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.

"Мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране", – сказал председатель Рады.

Стефанчук отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации, для этого нужно внести изменения в Конституцию. Основы местного самоуправления должны соответствовать требованиям Европейской хартии местного самоуправления.

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Наталия Медведева

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