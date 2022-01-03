UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Народовластие, реформы СБУ и пенсионная. Стефанчук назвал приоритеты работы Рады в 2022-ом

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 16:34
Народовластие, реформы СБУ и пенсионная. Стефанчук назвал приоритеты работы Рады в 2022-ом - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Среди приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, пенсионная реформа и градостроительство. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, передает пресс-служба ВР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Стефанчук.

По его словам, ориентировочно 28 января Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме и парламент рассмотрит его в начале следующей сессии. 

Стефанчук сообщил, что параллельно разрабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, о коллективных исках.

Как отметил спикер парламента, еще один приоритет – завершение реформы градостроительства, в основе которой – цифровизация, децентрализация и ответственность. 

"Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом", – подчеркнул он.

Стефанчук заявил, что важно реформировать СБУ, поскольку это обязательство Украины перед международными партнерами, которое должно быть исполнено в начале года.

"Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и тому подобное", – объяснил Стефанчук.

По его словам, в начале года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.

"Мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране", – сказал председатель Рады.

Стефанчук отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации, для этого нужно внести изменения в Конституцию. Основы местного самоуправления должны соответствовать требованиям Европейской хартии местного самоуправления.

Читайте также: Как устроена Служба безопасности Украины и почему не поможет реформа СБУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада пенсионная реформа реформа сбу Руслан Стефанчук народовластие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 