Децентрализация: В Раде снова создали рабочую группу по изменениям в Конституцию

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для проектирования изменений в Конституцию в части децентрализации и местного самоуправления. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба аппарата парламента.

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Межкомитетская рабочая группа по выработке изменений в Конституцию в части децентрализации будет работать на базе Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления. Ее руководителем стал первый заместитель спикера Александр Корниенко.

Согласно распоряжению спикера, предложения рабочей группы должны быть готовы до 1 марта 2022 года.

Реформа децентрализации была одним из ключевых пунктов президентской предвыборной программы Петра Порошенко. 1 июля 2015 года он представил проект изменений в Конституцию касательно децентрализации, подготовленный Конституционной комиссией.

Проект в целом был одобрен Венецианской комиссией, доработан и 16 июля передан в Верховную Раду (законопроект 2217а "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)") с президентской пометкой "неотложный".

31 августа 2015 года законопроект был "предварительно одобрен" Верховной Радой, но в итоге рассматривать его по существу парламент до конца своих полномочий так и не начал.

В условиях отсутствия конституционной базы, ограниченные шаги в духе децентрализации были реализованы решениями Кабмина в рамках его полномочий.

СПРАВКА. Реформа децентрализации ставит целью фундаментальное перераспределение власти в Украине в пользу местного самоуправления. Ее ключевой элемент - реализация обычного для стран Евросоюза принципа субсидиарности, который предусматривает, что местные общины (субъекты самоуправления) по своему усмотрению делегируют на уровень региональных и центральных органов власти только те полномочия и ресурсы (в том числе налоговые поступления), которые они сами считают нужным делегировать. При этом в стране сохраняется единое национальное законодательство, в рамках которого субъекты самоуправления могут принимать местные законы, действие которых ограничивается юрисдикцией общин.

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Раду собственный законопроект о децентрализации. Через две недели проект был отозван, а вместо него внесен исправленный вариант, который подвергся критике, в том числе, со стороны западных дипломатических представительств, и также был отозван 16 января 2020 года.

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Сергей Бережной

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