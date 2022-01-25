Министр обороны Алексей Резников считает, что украинцам не нужно паниковать и собирать тревожный чемодан, так как экстренно покидать свои дома из-за угрозы нового вторжения России не придется. Об этом он сказал на брифинге в Раде.

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"Нет необходимости, не нужно иметь никакого тревожного чемодана", – подчеркнул он.

Глава Минобороны рекомендовал ограничиться только необходимыми вещами для ребенка – "если малыш где-то упадет, синяки набьет".

Резников, как альтернативу тревожному чемодану, в шутку посоветовал купить для ребенка йод – "не более того".

СПРАВКА. Тревожный комплект – это набор вещей, заблаговременно подготовленный для использования в случае экстренной ситуации. Наполнение отличается в зависимости от предполагаемой ситуации и планируемых действий.

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Яна Катасонова

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