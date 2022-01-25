Новости | Резников заявил, что украинцам "не нужно собирать тревожный чемодан"
25.01.2022, 11:11
Алексей Резников (Фото – пресс-служба президента)
Министр обороны Алексей Резников считает, что украинцам не нужно паниковать и собирать тревожный чемодан, так как экстренно покидать свои дома из-за угрозы нового вторжения России не придется. Об этом он сказал на брифинге в Раде.
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"Нет необходимости, не нужно иметь никакого тревожного чемодана", – подчеркнул он.
Глава Минобороны рекомендовал ограничиться только необходимыми вещами для ребенка – "если малыш где-то упадет, синяки набьет".
Резников, как альтернативу тревожному чемодану, в шутку посоветовал купить для ребенка йод – "не более того".
СПРАВКА. Тревожный комплект – это набор вещей, заблаговременно подготовленный для использования в случае экстренной ситуации. Наполнение отличается в зависимости от предполагаемой ситуации и планируемых действий.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 22 января США заявили, что могут принять "военные контрмеры" против России, если она снова вторгнется в Украину.
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