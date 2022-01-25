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Поставки оружия Украине не изменят расстановку сил с Россией – глава МИД Люксембурга

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25.01.2022, 09:51
Поставки оружия Украине не изменят расстановку сил с Россией – глава МИД Люксембурга - Фото
Жан Ассельборн (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что военное отставание Украины от России нельзя "компенсировать поставками оружия" и что в дипломатии с Россией "нужно проявить терпение, необходимо время". Об этом он сказал 24 января в интервью Deutsche Welle.

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"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", – заявил министр.

Ассельборн отметил, что Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, а также США приложили "очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу". Министр считает, что дипломатия – единственный способ урегулирования ситуации вокруг Украины. 

При этом он согласен, что "прорыва не наблюдается", но подчеркивает, что "Россия не смогла захлопнуть дверь".

СПРАВКА.  Великое Герцогство Люксембург – одно из самых маленьких государств Европы. Население около 626 000 человек. Расположено между Бельгией, Францией и Германией. Является членом Европейского союза и НАТО. 
  • 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

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Сергей Бережной
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