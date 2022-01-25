Поставки оружия Украине не изменят расстановку сил с Россией – глава МИД Люксембурга
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что военное отставание Украины от России нельзя "компенсировать поставками оружия" и что в дипломатии с Россией "нужно проявить терпение, необходимо время". Об этом он сказал 24 января в интервью Deutsche Welle.
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"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", – заявил министр.
Ассельборн отметил, что Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, а также США приложили "очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу". Министр считает, что дипломатия – единственный способ урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом он согласен, что "прорыва не наблюдается", но подчеркивает, что "Россия не смогла захлопнуть дверь".
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине.
- 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
- 24 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях Украины с Германией в связи с блокировкой Берлином поставок оружия.
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