Поставки оружия Украине не изменят расстановку сил с Россией – глава МИД Люксембурга

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что военное отставание Украины от России нельзя "компенсировать поставками оружия" и что в дипломатии с Россией "нужно проявить терпение, необходимо время". Об этом он сказал 24 января в интервью Deutsche Welle.

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"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", – заявил министр.

Ассельборн отметил, что Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, а также США приложили "очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу". Министр считает, что дипломатия – единственный способ урегулирования ситуации вокруг Украины.

При этом он согласен, что "прорыва не наблюдается", но подчеркивает, что "Россия не смогла захлопнуть дверь".

СПРАВКА. Великое Герцогство Люксембург – одно из самых маленьких государств Европы. Население около 626 000 человек. Расположено между Бельгией, Францией и Германией. Является членом Европейского союза и НАТО.

22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

24 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях Украины с Германией в связи с блокировкой Берлином поставок оружия.

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Сергей Бережной

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