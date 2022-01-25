Генерал США: Германия не справляется с ролью лидера Европы

Германия в нынешней ситуации не справляется с ролью лидера Европы. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил генерал-лейтенант армии США, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопрос, не является ли проявлением слабости Запада отказ Германии поставлять Украине оружие в условиях наращивания Россией войск на ее границах.

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"Да, в этом есть проблема. Мне кажется, что наша союзница Германия до сих пор не хочет делать некоторые очень важные шаги, которые должна бы сделать страна, являющаяся лидером в Европе. Мне кажется, что Германия не справляется со своей ролью и степенью доверия, которую должна иметь страна, которая претендует на роль лидера Европы", – сказал Ходжес.

По его мнению, Германия может восстановить доверие и лидерские позиции в Европе, если ее власти "будут придерживаться принципов и противостоять Кремлю, который хочет разрушить то, что десятилетиями строилось в Европе".

Ходжес отметил, что уже видит изменение настроений в Германии – многие люди в стране начинают говорить, что необходимо увеличить усилия по деэскалации напряжения, вызванного действиями России.

"Я знаю, что мое правительство сейчас работает с партнерами, чтобы вдохновить их играть более активную роль, чем они делают это сейчас", – сказал генерал США.

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Наталия Медведева

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