Германия не должна блокировать поставки оружия Украине – глава бывшей партии Меркель

Новый глава ХДС Фридрих Мерц считает, что Германия не должна блокировать поставки оружия для Украины. Об этом лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии написал в Twitter.

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"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием – не только из ответственности перед нашей историей, но и для обеспечения политического миропорядка в Европе, который Россия также обязалась соблюдать" – написал он.

В феврале 2020 года Мерц говорил, что "Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы точек соприкосновения стало больше". При этом он признал, что такой подход может привести к успеху, вероятно, только после окончания президентства Владимира Путина.

В декабре 2021 года Мерц уже высказывался за изменение позиции правительства Германии по вопросу поставок оружия Украине.

СПРАВКА. Фридрих Мерц – правоцентрист, который настаивает на возвращении партии ХДС к "до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических принципов, но и по стилю руководства. Фридрих Мерц – правоцентрист, который настаивает на возвращении партии ХДС к "до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических принципов, но и по стилю руководства. Победил в борьбе за пост лидера ХДС, которым до недавнего времени была Ангела Меркель , по итогам внутрипартийного "референдума".

Правительство Меркель, которая была лидером ХДС, было против поставок Украине летального вооружения.

17 января 2022 года замглавы фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал отказ Германии от поставок оружия Украине.

23 января глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что разочарован отказом Германии поставлять оружие Украине и заявил, что украинцы "будут помнить об этом десятилетиями".

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Сергей Бережной

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