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Кличко: Германия предает своих друзей, когда Украине угрожает Россия

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 15:10
Кличко: Германия предает своих друзей, когда Украине угрожает Россия - Фото
Виталий Кличко (Фото с личной страницы в Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Германия предает Украину, не предоставляя ей военную помощь, несмотря на угрозу нового вторжения России. Об этом он написал в колонке для крупнейшего немецкого таблоида BILD.

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Партия Кличко УДАР является партнером одной из крупнейших немецких партий ХДС. Кроме того, во время боксерской карьеры он часто выступал в Германии, где был любимцем местной публики. Об этом мэр Киева и вспоминает в начале колонки.

"Я долгое время жил в Германии, и у меня до сих пор там много друзей. Вот почему мне особенно больно видеть, как сторонники Путина (президент России. – Ред.) захватили политический контроль над многими вопросами!" – написал он.

Кличко считает, что для Путина окупились миллиарды, которые РФ "вложила в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов".

Однако в Украине – огромное разочарование из-за поддержки Германией газопровода с РФ Северный поток-2, отказа давать оружие Украине и запрета для третьих стран, в частности Эстонии, на поставки Киеву немецких вооружений, добавил он.

"Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких сторон границы!" – написал Кличко.

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По его словам, многие задаются вопросом: на чьей стороне стоит Германия – на стороне свободы и Украины или на стороне агрессора. "Теперь нужны четкие сигналы от самой важной страны Европы", – считает Кличко.

Он также призвал Германию санкциями не давать своим экс-политикам, таким как Герхард Шредер (экс-канцлер, действующий глава набсовета Роснефти), работать на российский режим.

Кроме того, Кличко отметил, что недавние заявления немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и Путине показывают: и другие топ-чиновники Германии "страдают полной потерей реальности, когда речь идет о России".

В завершение Кличко подчеркнул: Украина хочет быть независимой, демократической, свободной страной – она ни на кого не нападает, но будет защищаться.

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Марк Сировой
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