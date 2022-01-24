Кличко: Германия предает своих друзей, когда Украине угрожает Россия

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Германия предает Украину, не предоставляя ей военную помощь, несмотря на угрозу нового вторжения России. Об этом он написал в колонке для крупнейшего немецкого таблоида BILD.

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Партия Кличко УДАР является партнером одной из крупнейших немецких партий ХДС. Кроме того, во время боксерской карьеры он часто выступал в Германии, где был любимцем местной публики. Об этом мэр Киева и вспоминает в начале колонки.

"Я долгое время жил в Германии, и у меня до сих пор там много друзей. Вот почему мне особенно больно видеть, как сторонники Путина (президент России. – Ред.) захватили политический контроль над многими вопросами!" – написал он.

Кличко считает, что для Путина окупились миллиарды, которые РФ "вложила в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов".

Однако в Украине – огромное разочарование из-за поддержки Германией газопровода с РФ Северный поток-2, отказа давать оружие Украине и запрета для третьих стран, в частности Эстонии, на поставки Киеву немецких вооружений, добавил он.

"Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких сторон границы!" – написал Кличко.

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По его словам, многие задаются вопросом: на чьей стороне стоит Германия – на стороне свободы и Украины или на стороне агрессора. "Теперь нужны четкие сигналы от самой важной страны Европы", – считает Кличко.

Он также призвал Германию санкциями не давать своим экс-политикам, таким как Герхард Шредер (экс-канцлер, действующий глава набсовета Роснефти), работать на российский режим.

Кроме того, Кличко отметил, что недавние заявления немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и Путине показывают: и другие топ-чиновники Германии "страдают полной потерей реальности, когда речь идет о России".

В завершение Кличко подчеркнул: Украина хочет быть независимой, демократической, свободной страной – она ни на кого не нападает, но будет защищаться.

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Марк Сировой

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