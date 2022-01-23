"Немецкая мания величия". Отставки командующего ВМС Германии недостаточно – посол Мельник

Украина приветствует отставку главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха, который сказал, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, но считает ее недостаточной для восстановления доверия к немецкой политике. Об этом в Twitter заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Хотя Украина приветствует своевременную отставку главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике", – написал Мельник. Он считает необходимым изменение политики Германии по Украине, которая последовательно отказывается давать оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

"Скандал оставил кучу осколков и серьезно поставил под сомнение международный авторитет и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения", – сказал Мельник в комментарии Welt, призвав Берлин кардинально пересмотреть свою позицию в российско-украинской войне.

Он сказал, что заявления немецкого генерала "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок", а также провел сравнение с временами национал-социализма.

Мельник считает, что Шенбах "с немецким высокомерием и манией величия мечтает о священном союзе с военным преступником Путиным и германо-российском современном крестовом походе против Китая". Его заявление он назвал "циничной тривиализацией оккупации Крыма, которая нарушает международное право".

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, и что наша страна не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".

В Минобороны Германии заявили, что его слова не соответствуют официальной позиции ведомства. Позже Шенбах сообщил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Минобороны ФРГ. Свои слова он назвал "ошибкой".

МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний Шенбаха.

В итоге он подал в отставку.

Владислав Сердюк

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