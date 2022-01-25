Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях с Германией на фоне блокирования поставок оружия. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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Он отметил, что Германия сделала очень многое для Украины с 2014 года – для мобилизации санкционного давления на Россию, для поддержки украинских реформ и экономики.

"Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом", – сказал министр.

Кулеба акцентировал на вопросе предоставления разрешения Германией третьим странам поставлять оружие в Украину и на вопросе согласия Германии на закупку оружия Украиной через систему НАТО.

"Это те вопросы, где, как мы считаем, вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-либо", – заявил глава МИД, добавив, что в вопросе двусторонних поставок оружия "еще могут быть дискуссии".

Комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что Германия сосредоточится на экономической стабилизации Украины, Кулеба сказал, что "это очень важно, но жизнь не сводится лишь к экономике и финансам, жизнь – это намного больше".

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.

22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

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Оксана Житнюк

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