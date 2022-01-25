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Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях с Германией

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 07:55
Кулеба заявил о
Дмитрий Кулеба (Фото – Ārlietu ministrija/flickr)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях с Германией на фоне блокирования поставок оружия. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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Он отметил, что Германия сделала очень многое для Украины с 2014 года – для мобилизации санкционного давления на Россию, для поддержки украинских реформ и экономики.

"Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом", – сказал министр.

Кулеба акцентировал на вопросе предоставления разрешения Германией третьим странам поставлять оружие в Украину и на вопросе согласия Германии на закупку оружия Украиной через систему НАТО.

"Это те вопросы, где, как мы считаем, вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-либо", – заявил глава МИД, добавив, что в вопросе двусторонних поставок оружия "еще могут быть дискуссии".

Комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что Германия сосредоточится на экономической стабилизации Украины, Кулеба сказал, что "это очень важно, но жизнь не сводится лишь к экономике и финансам, жизнь – это намного больше".

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Оксана Житнюк
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