"Еще не поздно изменить подход": в Раде призвали Германию пересмотреть политику по Украине
Комитеты Рады призвали немецких депутатов пересмотреть политику Германии по Украине из-за угрозы нового вторжения России – Киев сейчас нуждается в военно-технической поддержке со стороны партнеров. Перевод письма в Бундестаг опубликован на сайте Верховной Рады.
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"Невозможно достичь мира, умиротворяя агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", – сказано в сообщении.
В документе подчеркивается, что Украина благодарна Германии за предоставление мобильного военного госпиталя, но возникает вопрос к союзникам: "Именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?"
Немецким депутатам напомнили, что правительство Германии отказало в поставках оружия в Украину, "хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы".
Украинские парламентарии призывают "еще раз политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем". Они предлагают немецким коллегам взять на себя ведущую роль и действовать так, как требуют сейчас геополитические вызовы.
Письмо подписали главы комитетов Иванна Климпуш-Цинцадзе и Александр Мережко.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллинна.
- МИД Украины вызвал посла Германии, а Шенбах подал в отставку с поста главы ВМС ФРГ. Однако его увольнения недостаточно, заявил посол в Германии Андрей Мельник.
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