"Еще не поздно изменить подход": в Раде призвали Германию пересмотреть политику по Украине

Комитеты Рады призвали немецких депутатов пересмотреть политику Германии по Украине из-за угрозы нового вторжения России – Киев сейчас нуждается в военно-технической поддержке со стороны партнеров. Перевод письма в Бундестаг опубликован на сайте Верховной Рады.

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"Невозможно достичь мира, умиротворяя агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", – сказано в сообщении.

В документе подчеркивается, что Украина благодарна Германии за предоставление мобильного военного госпиталя, но возникает вопрос к союзникам: "Именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?"

Немецким депутатам напомнили, что правительство Германии отказало в поставках оружия в Украину, "хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы".

Украинские парламентарии призывают "еще раз политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем". Они предлагают немецким коллегам взять на себя ведущую роль и действовать так, как требуют сейчас геополитические вызовы.

Письмо подписали главы комитетов Иванна Климпуш-Цинцадзе и Александр Мережко.

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Яна Катасонова

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