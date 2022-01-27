Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня, и об этом знают и в РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию. Об этом она сказала в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения на восток, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет. Она отметила, что об этом у нее был долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Бербок не ответила прямо на вопрос о том, как она относится к желанию Украины стать членом НАТО, если предположить, что в стране наступил мир.

"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это (вступление в Альянс, – ред.) не на повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО", – заявила глава МИД Германии.

Она добавила, что самая важная задача сейчас – возобновить диалог о выполнении минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".

Читайте также: Глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола из-за вопроса поставок оружия Украине



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.