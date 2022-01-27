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Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня, и об этом знают и в РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 19:12
Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня, и об этом знают и в РФ - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MICHAEL SOHN)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию. Об этом она сказала в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения на восток, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет. Она отметила, что об этом у нее был долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Бербок не ответила прямо на вопрос о том, как она относится к желанию Украины стать членом НАТО, если предположить, что в стране наступил мир.

"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это (вступление в Альянс, – ред.) не на повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО", – заявила глава МИД Германии.

Она добавила, что самая важная задача сейчас – возобновить диалог о выполнении минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".

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Оксана Житнюк
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Анналена Бербок нато агрессия рф
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