Глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола из-за вопроса поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от того, чтобы спор о поставках оружия Украине не расколол Запад. Об этом она сказала 26 января перед переговорами с главой МИД Нидерландов в Берлине, передает DPA.

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"Нашим самым сильным оружием было и остается наше единство. Мы должны позволить давлению, которое мы создали вместе (на РФ. – Ред.), работать", — сказала Бербок.

В то же время, добавила Бербок, важно противостоять "всем попыткам извне, которые направлены на то, чтобы разделить нас".

Бербок подчеркнула, что общая цель Запада – защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а любая дальнейшая агрессия России будет иметь политические, стратегические, экономические и финансовые последствия.

Она отметила: Украина знает, что делает Германия и какую позицию занимает. По словам Бербок, Германия является "крупнейшим двусторонним донором" Украины, превосходящим даже США.

Глава МИД заявила, что Германия поддерживает переговоры по транзиту газа, заботится об инвестициях в возобновляемые источники энергии и поддерживает Украину в условиях эпидемии коронавируса, например поставляя вакцины.

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Оксана Житнюк

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