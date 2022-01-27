Глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола из-за вопроса поставок оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от того, чтобы спор о поставках оружия Украине не расколол Запад. Об этом она сказала 26 января перед переговорами с главой МИД Нидерландов в Берлине, передает DPA.
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"Нашим самым сильным оружием было и остается наше единство. Мы должны позволить давлению, которое мы создали вместе (на РФ. – Ред.), работать", — сказала Бербок.
В то же время, добавила Бербок, важно противостоять "всем попыткам извне, которые направлены на то, чтобы разделить нас".
Бербок подчеркнула, что общая цель Запада – защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а любая дальнейшая агрессия России будет иметь политические, стратегические, экономические и финансовые последствия.
Она отметила: Украина знает, что делает Германия и какую позицию занимает. По словам Бербок, Германия является "крупнейшим двусторонним донором" Украины, превосходящим даже США.
Глава МИД заявила, что Германия поддерживает переговоры по транзиту газа, заботится об инвестициях в возобновляемые источники энергии и поддерживает Украину в условиях эпидемии коронавируса, например поставляя вакцины.
- 22 января глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин предоставит Украине военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро, а вчера она сообщила о решении ФРГ поставить Украине 5000 военных касок.
- При этом давать Украине оружие для защиты от российской агрессии Германия последовательно отказывается и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия". По данным Bloomberg, ФРГ настаивает не включать в пакет санкций ограничения для энергетического сектора.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
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