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Угроза вторжения. США призвали Китай повлиять на Россию

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 06:43
Угроза вторжения. США призвали Китай повлиять на Россию - Фото
Виктория Нуланд (Скриншот видео Госдепа)

США призывают Китай повлиять на Россию, чтобы та пошла на дипломатию на фоне угрозы нового вторжения в Украину. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

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Один из репортеров попросил ее прокомментировать в контексте Украины недавний разговор главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И.

"Наши послания Пекину были очень четкими. Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы побудить к дипломатии, потому что, если возникнет конфликт в Украине, это тоже не пойдет на пользу Китаю", – ответила Нуланд.

Она отметила, что новая волна агрессии в Украине будет иметь значительное влияние на мировую экономику, в частности в сфере энергетики. "И всем нам будет труднее вернуться к тому, что мы должны делать", – добавила Нуланд.

Спикер Госдепа Нед Прайс также отметил, что отношения Китая с Россией отличаются от отношений РФ с США и многими другими странами мира.

"У КНР действительно есть отношения, которые позволили бы ей использовать свое влияние, как мы надеемся, конструктивным образом", – объяснил он.

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Марк Сировой
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Китай госдеп ван и вторжение виктория нуланд Энтони Блинкен Нед Прайс войска россии
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