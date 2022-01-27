Блинкен рассказал главе МИД Китая о глобальных рисках из-за агрессии России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал министру иностранных дел Китая Ван И на глобальные риски из-за агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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Блинкен отметил, что с российской агрессией против Украины связаны глобальные риски как для безопасности, так и для экономики. По словам главы Госдепа, ответственный путь – это деэскалация и дипломатия.

Ван И настаивал, что должны выполняться минские соглашения – и Китай поддержит усилия, соответствующие их духу, передает МИД Китая. Он также призвал все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые стимулируют напряженность и разжигают кризис.

При этом Ван И назвал "разумными опасения России в области безопасности" и заявил, что их "следует воспринимать всерьез и разрешать". По словам главы МИД, необходимо отказаться от менталитета холодной войны и сформировать путем переговоров "сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности".

Кроме того, собеседники обсудили, как продвигаться дальше в совместной работе после виртуальной встречи президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином в ноябре прошлого года, отмечают в Госдепе. Это касается вопросов об управлении стратегическими рисками, безопасности в области здравоохранения и изменении климата.

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Марк Сировой

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