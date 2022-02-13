Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину "в ближайшие дни"

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом пригласил его приехать в Украину "в ближайшие дни". Об этом сказано в сообщении офиса президента о содержании разговора.

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В сообщении сказано, что президенты обменялись информацией о положении вокруг Украины и обсудили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что Украина понимает все актуальные риски и готова к любому развитию ситуации. Он также заявил, что ВСУ готова "остановить любую эскалацию" и что Киев и другие города – Харьков, Львов, Днепр и Одесса – "в безопасности и под надежной защитой". "Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – сказал он.

Президент поблагодарил Байдена "за непреклонную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также пригласил Байдена посетить Украину и сказал, что его приезд в Киев в ближайшие дни станет "мощным сигналом" и будет способствовать деэскалации.

Зеленский еще раз отметил, что выступает за мирное урегулирование конфликта, в том числе с использованием существующих переговорных форматов.

Президенты обсудили санкции против России в случае эскалации агрессии, а также "повышение финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов".

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что Зеленский в ходе разговора также призвал Вашингтон увеличить военную и финансовую поддержку Украине, включая поставку более современных вооружений. По словам источника медиа, Зеленский сказал Байдену, что усиление экономической поддержки "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину, и что эскалация не принесет результатов".

Относительно возможности визита Байдена в Украину американские собеседники CNN в Белом Доме сказали, что это "крайне маловероятно".

12 февраля Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

Сергей Бережной

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