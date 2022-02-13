Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину "в ближайшие дни"
Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом пригласил его приехать в Украину "в ближайшие дни". Об этом сказано в сообщении офиса президента о содержании разговора.
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В сообщении сказано, что президенты обменялись информацией о положении вокруг Украины и обсудили пути деэскалации.
Зеленский подчеркнул, что Украина понимает все актуальные риски и готова к любому развитию ситуации. Он также заявил, что ВСУ готова "остановить любую эскалацию" и что Киев и другие города – Харьков, Львов, Днепр и Одесса – "в безопасности и под надежной защитой". "Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – сказал он.
Президент поблагодарил Байдена "за непреклонную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также пригласил Байдена посетить Украину и сказал, что его приезд в Киев в ближайшие дни станет "мощным сигналом" и будет способствовать деэскалации.
Зеленский еще раз отметил, что выступает за мирное урегулирование конфликта, в том числе с использованием существующих переговорных форматов.
Президенты обсудили санкции против России в случае эскалации агрессии, а также "повышение финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов".
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что Зеленский в ходе разговора также призвал Вашингтон увеличить военную и финансовую поддержку Украине, включая поставку более современных вооружений. По словам источника медиа, Зеленский сказал Байдену, что усиление экономической поддержки "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину, и что эскалация не принесет результатов".
Относительно возможности визита Байдена в Украину американские собеседники CNN в Белом Доме сказали, что это "крайне маловероятно".
12 февраля Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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