Новости | Белый Дом о разговоре с Путиным: США и союзники готовы к любым сценариям
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого Дома по итогам телефонных переговоров.
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Байден в разговоре также повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет "массовые человеческие страдания" и ослабит авторитет России.
Президент США также подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы вести дипломатию при полной координации с их союзниками и партнерами, они в той же степени "готовы и к другим сценариям".
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Байдена и Путина начался в 18.04 по Киеву и продолжался 62 минуты.
Сегодня также состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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