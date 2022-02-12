Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого Дома по итогам телефонных переговоров.

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Байден в разговоре также повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет "массовые человеческие страдания" и ослабит авторитет России.

Президент США также подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы вести дипломатию при полной координации с их союзниками и партнерами, они в той же степени "готовы и к другим сценариям".

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Байдена и Путина начался в 18.04 по Киеву и продолжался 62 минуты.

Сегодня также состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.

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Сергей Бережной

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