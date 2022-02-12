Эскалация у границ Украины: Байден позвонил Путину

Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину, сообщает Associated Press.

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Пресс-служба администрации Байдена детали состоявшегося разговора пока не сообщает.

О том, что разговор Байдена с Путиным запланирован на 12 февраля, вчера сообщили помощник Байдена Джейк Салливан и спикер Путина Дмитрий Песков. Разговор был запрошен американской стороной.

Сегодня также состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.

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Сергей Бережной

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