Эскалация у границ Украины: Байден позвонил Путину
Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину, сообщает Associated Press.
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Пресс-служба администрации Байдена детали состоявшегося разговора пока не сообщает.
О том, что разговор Байдена с Путиным запланирован на 12 февраля, вчера сообщили помощник Байдена Джейк Салливан и спикер Путина Дмитрий Песков. Разговор был запрошен американской стороной.
Сегодня также состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался 1 час 40 минут. По сообщениям медиа, Макрон сказал Путину, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины.
Новость дополняется
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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