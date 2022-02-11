UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эскалация у границ Украины. 12 февраля Байден поговорит с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 23:45
Эскалация у границ Украины. 12 февраля Байден поговорит с Путиным - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Коллаж LIGA.net)

Завтра, 12 февраля, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. О разговоре сообщили помощник Байдена Джейк Салливан и спикер Путина Дмитрий Песков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации россиян, вечером 12 февраля президенты США и России планируют провести телефонный разговор, который состоится по запросу американской стороны.

Кроме того Песков подтвердил, что 12 февраля телефонный разговор проведут Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон

В 23:25 глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что они готовятся к визиту 14 февраля в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он добавил, что поговорил с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Также Кулеба также связался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел вечером также обсудил ситуацию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", а ЕС "приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".

Эскалация у границ Украины. 12 февраля Байден поговорит с Путиным

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции ЕС против России "ударят по финансовому и энергетическому секторам", если та пойдет на вторжение. (AFP)

Читайте также: США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин вторжение джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 