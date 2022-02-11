Эскалация у границ Украины. 12 февраля Байден поговорит с Путиным

Завтра, 12 февраля, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. О разговоре сообщили помощник Байдена Джейк Салливан и спикер Путина Дмитрий Песков.

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По информации россиян, вечером 12 февраля президенты США и России планируют провести телефонный разговор, который состоится по запросу американской стороны.

Кроме того Песков подтвердил, что 12 февраля телефонный разговор проведут Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В 23:25 глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что они готовятся к визиту 14 февраля в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он добавил, что поговорил с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Также Кулеба также связался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел вечером также обсудил ситуацию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", а ЕС "приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции ЕС против России "ударят по финансовому и энергетическому секторам", если та пойдет на вторжение. (AFP)

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Наталия Медведева

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