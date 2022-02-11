Эскалация у границ Украины. 12 февраля Байден поговорит с Путиным
Завтра, 12 февраля, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. О разговоре сообщили помощник Байдена Джейк Салливан и спикер Путина Дмитрий Песков.
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По информации россиян, вечером 12 февраля президенты США и России планируют провести телефонный разговор, который состоится по запросу американской стороны.
Кроме того Песков подтвердил, что 12 февраля телефонный разговор проведут Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В 23:25 глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что они готовятся к визиту 14 февраля в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он добавил, что поговорил с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Также Кулеба также связался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Министр иностранных дел вечером также обсудил ситуацию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", а ЕС "приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции ЕС против России "ударят по финансовому и энергетическому секторам", если та пойдет на вторжение. (AFP)
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее сегодня представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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