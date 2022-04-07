Посол в Германии: Не Путин убивал людей в Буче. Все россияне сейчас для Украины – враги

Россия ведет войну против украинского государства – конкретные люди из разных регионов страны-агрессора, поэтому все россияне сейчас – враги Украины. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ), перевод которого опубликовала в Facebook Светлана Мельник.

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Журналиста интересовал вопрос, почему посол Мельник отказался прийти на концерт российских музыкантов, который в Германии организовали как "знак мира". Журналист недоумевал – ведь, по его мнению, российские музыканты, приглашенные на этот концерт, "хорошие люди".

"Сейчас не время различать плохих россиян и хороших россиян. Потому что Россия воюет с Украиной. Не Путин убивал людей в Буче. Это были конкретные люди из разных регионов России", – ответил Мельник.

Посол рассказал, что у украинских правоохранителей есть тысячи записей телефонных звонков в РФ от российских военных, которые совершают преступления в Украине.

"Скажу очень четко: Россия для нас враждебное государство. А все россияне на данный момент для Украины враги", – сказал Мельник.

Он напомнил, что после Второй мировой войны Франции и Германии понадобились десятилетия, чтобы восстановить отношения.

"И эту войну ведут люди, россияне – кого-то посылают на эту войну, кто-то выбирает быть там по собственному желанию. Убежден, что они хотят уничтожить Украину. И потому я понимаю, что, вероятно, даже после войны, Россия останется враждебным государством", – заявил посол.

28 марта Мельник рассказал, что после вторжения путинских войск в Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер с вежливой улыбкой заявил, что "Украине осталось несколько часов".

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Наталия Медведева

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