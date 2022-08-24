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Войска России потеряли опору, украинцы должны нанести им удар – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 19:15
Войска России потеряли опору, украинцы должны нанести им удар – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (фото – EPA)

Именно сейчас, когда российская армия вторжения утратила возможности для наступления, Украине нужно нанести удар по оккупантам. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. 

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Джонсон сказал, что "войска Путина потеряли опору и начали шататься, и как раз сейчас Украина может нанести им удар".

"Мы знаем, что войска Путина уже устали, что они несут колоссальные потери, что их линии снабжения перегружены. Мы видим, в какую огромную цену им обходится война", – сказал британский премьер-министр.

Он подчеркнул, что в такой ситуации "не время выходить с каким-то ограниченным планом перемирия".

Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины и встретился с президентом Зеленским.

Зеленский наградил Джонсона Орденом Свободы – высшей украинской наградой для иностранцев. 

Читайте также: Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции: Поддержка Украины продолжится

Сергей Бережной
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Борис Джонсон
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