Войска России потеряли опору, украинцы должны нанести им удар – Джонсон
Именно сейчас, когда российская армия вторжения утратила возможности для наступления, Украине нужно нанести удар по оккупантам. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
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Джонсон сказал, что "войска Путина потеряли опору и начали шататься, и как раз сейчас Украина может нанести им удар".
"Мы знаем, что войска Путина уже устали, что они несут колоссальные потери, что их линии снабжения перегружены. Мы видим, в какую огромную цену им обходится война", – сказал британский премьер-министр.
Он подчеркнул, что в такой ситуации "не время выходить с каким-то ограниченным планом перемирия".
Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины и встретился с президентом Зеленским.
Зеленский наградил Джонсона Орденом Свободы – высшей украинской наградой для иностранцев.
- Джонсон 23 августа выступал на втором саммите Крымской платформы. Он предупредил о новых захватнических планах РФ и заверил, что Британия не признает аннексию полуострова и не может позволить Кремлю менять границы силой.
- 5 сентября станет известно имя нового лидера британской Консервативной партии, который и заменит Джонсона на посту премьера. Скорее всего, им станет нынешняя глава МИД Лиз Трасс, которая обещает продолжать "джонсоновскую" поддержку Украины и что не побоится нажать на ядерную кнопку в случае необходимости.
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