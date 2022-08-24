Украинцы смогли дать Путину апперкот – Джонсон

Украинцы смогли дать апперкот российскому диктатору Владимиру Путину, в частности, отбросив армию РФ от Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Как украинские боксеры, которые приносят Украине спортивную славу, вы смогли дать Путину апперкот, отбросив его от Киева, отогнав его от Харькова", – сказал Джонсон.

Украинцы показали всему миру, насколько Путин "ужасно ошибся" и недооценил ту цену, которую украинцы готовы платить для защиты своей родной страны, добавил британский премьер.

Джонсон также заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

Сегодня Джонсон в последний раз перед уходом с поста премьера приехал в Киев. Он объявил о новом пакете военной помощи, поздравил с Днем Независимости и прогулялся по Крещатику.

Зеленский наградил Джонсона Орденом Свободы.

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Марк Сировой

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