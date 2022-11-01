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Применение ядерного оружия станет "полной катастрофой" для Кремля – Борис Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 20:17
Применение ядерного оружия станет
Борис Джонсон в Киеве (Фото - EPA)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не верит, что российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие в Украине. Об этом Джонсон сказал в интервью Sky News.

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Джонсон считает, что любое применение ядерного оружия приведет к "немедленному исключению России из клуба цивилизованных наций", и это стало бы "полной катастрофой" для России – ее экономика после этого будет подвергнута "криогенной заморозке", а сам Путин утратит молчаливое согласие той части "глобальной золотой середины", которая у него еще осталась.

Он указал на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, Латинскую Америку и Южную Азию и пояснил, что там пока есть "много желающих дать Путину возможность для маневра", но "это пройдет, как только он проделает что-то подобное".

Джонсон считает, что в случае применения ядерного оружия Путин также "потеряет покровительство Китая". 

Он заявил, что на применение Кремлем ядерного оружия есть "всевозможные варианты" ответа как у НАТО, так и у США, Великобритании и Франции. При этом, по его мнению, "крайне, крайне, крайне маловероятно", что Путин до этого доведет ситуацию.

Джонсон также предупредил об опасности попыток "заключить какую-нибудь грязную сделку с Путиным" за счет части территории Украины, так как это "только побудит Путина к дальнейшей агрессии".

Он также заявил, что победа Украины в войне "абсолютно неизбежна".

"Мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать поддерживать их", — добавил Джонсон.

Сергій Бережний
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ядерная угроза Великобритания ядерное оружие Борис Джонсон
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