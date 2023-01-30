"Борис, это займет всего минуту". Джонсон заявил, что Путин "в шутку" угрожал ему ракетой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в разговоре перед большой войной РФ против Украины. Об этом он рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

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По его словам, у него был долгий разговор с Путиным в феврале 2022 года, в котором он предупредил его, что война против Украины станет катастрофой, приведет в западным санкциям и увеличению войск НАТО на границах России.

Он отметил, что пытался сдержать военные действия, заверяя Путина, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту, или что-то в этом роде. Весело. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону, в котором он вел, и по виду отстраненности, который у него был, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", — заявил Джонсон.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что Путин вел себя очень фамильярно во время такого важного звонка.

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Дмитро Гриниченко

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