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"Борис, это займет всего минуту". Джонсон заявил, что Путин "в шутку" угрожал ему ракетой

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 06:49
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в разговоре перед большой войной РФ против Украины. Об этом он рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

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По его словам, у него был долгий разговор с Путиным в феврале 2022 года, в котором он предупредил его, что война против Украины станет катастрофой, приведет в западным санкциям и увеличению войск НАТО на границах России.

Он отметил, что пытался сдержать военные действия, заверяя Путина, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. 

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту, или что-то в этом роде. Весело. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону, в котором он вел, и по виду отстраненности, который у него был, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", — заявил Джонсон.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что Путин вел себя очень фамильярно во время такого важного звонка. 

Читайте также: Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон – посол Британии

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война владимир путин Борис Джонсон
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