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Сунак: Тупик в войне — на пользу России, нужно ускорять поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 21:48
Сунак: Тупик в войне — на пользу России, нужно ускорять поддержку Украины - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что продолжительный тупик в войне РФ против Украины пойдет на пользу оккупантам. Об этом он сообщил на заседании правительства 31 января, цитирует его канал CNN.

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По его словам, длительная тупиковая ситуация в войне пойдет только на пользу России. Он отметил, что изучил подходы Британии к помощи Украине и сделал вывод, что существует возможность ускорения поддержки.

Сунак заявил, что это дало бы Украине наилучшие шансы на успех и окно возможностей, когда россияне застопорятся. 

"Новая стратегия Британии по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления после конфликта", — сказал британский премьер.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война военная помощь риши сунак
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