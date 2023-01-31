Сунак: Тупик в войне — на пользу России, нужно ускорять поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что продолжительный тупик в войне РФ против Украины пойдет на пользу оккупантам. Об этом он сообщил на заседании правительства 31 января, цитирует его канал CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, длительная тупиковая ситуация в войне пойдет только на пользу России. Он отметил, что изучил подходы Британии к помощи Украине и сделал вывод, что существует возможность ускорения поддержки.

Сунак заявил, что это дало бы Украине наилучшие шансы на успех и окно возможностей, когда россияне застопорятся.

"Новая стратегия Британии по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления после конфликта", — сказал британский премьер.

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя.

В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению.

Читайте также: Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.