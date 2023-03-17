Банковая об ордере Гааги: Одним Путиным не закончится. Интересует все руководство России
Несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского диктатора Владимира Путина, Украина продолжит работать над созданием спецтрибунала по преступлению агрессии. Цель – привлечь к ответственности все руководство России. Об этом для материала LIGA.net об ордере для Путина рассказал Олег Гавриш, главный консультант кабинета главы Офиса президента и член рабочей группы по созданию спецтрибунала.
Он подчеркнул, что ордер Путину по делу о депортации украинских детей не отменяет работы над спецтрибуналом по преступлению агрессии.
"Трибунал мы создадим, как и планировали. Одним Путиным это не должно закончиться… Трибунал по агрессии разрешит арестовать весь Совбез России. Нас еще очень интересуют Шойгу, Лавров, Патрушев, Медведев, Бортников. У нас гораздо больше людей, чем только Путин", – объяснил Гавриш.
Всего по делу об агрессии проходят около 200 человек, порядка 30 из них – из Совбеза России, отметил Гавриш. И ордер МУС наоборот поможет Украине с воплощением в реальность идеи спецтрибунала.
По его словам, раньше представители некоторых стран имели психологический барьер и говорили: как можно давать ордеры на такие аресты, а вдруг Путин решит применить ядерное оружие.
"Теперь этот аргумент вообще снят, – подытожил консультант Банковой. – Если на Путина есть ордер, уже нечего бояться. Нужно создать спецтрибунал и выдавать такие ордера на всю его компашку".
- Как Украина создает спецтрибунал для руководства РФ можно почитать здесь.
- А о сегодняшнем ордере для Путина читайте полный материал: Шойгу, Лаврову, Патрушеву приготовиться. В Гааге дали ордер на арест Путина: что дальше
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