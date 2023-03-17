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Банковая об ордере Гааги: Одним Путиным не закончится. Интересует все руководство России

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 19:54
Банковая об ордере Гааги: Одним Путиным не закончится. Интересует все руководство России - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского диктатора Владимира Путина, Украина продолжит работать над созданием спецтрибунала по преступлению агрессии. Цель – привлечь к ответственности все руководство России. Об этом для материала LIGA.net об ордере для Путина рассказал Олег Гавриш, главный консультант кабинета главы Офиса президента и член рабочей группы по созданию спецтрибунала.

Он подчеркнул, что ордер Путину по делу о депортации украинских детей не отменяет работы над спецтрибуналом по преступлению агрессии.

"Трибунал мы создадим, как и планировали. Одним Путиным это не должно закончиться… Трибунал по агрессии разрешит арестовать весь Совбез России. Нас еще очень интересуют Шойгу, Лавров, Патрушев, Медведев, Бортников. У нас гораздо больше людей, чем только Путин", – объяснил Гавриш.

Всего по делу об агрессии проходят около 200 человек,  порядка 30 из них – из Совбеза России, отметил Гавриш. И ордер МУС наоборот поможет Украине с воплощением в реальность идеи спецтрибунала.

По его словам, раньше представители некоторых стран имели психологический барьер и говорили: как можно давать ордеры на такие аресты, а вдруг Путин решит применить ядерное оружие.

"Теперь этот аргумент вообще снят, – подытожил консультант Банковой. – Если на Путина есть ордер, уже нечего бояться. Нужно создать спецтрибунал и выдавать такие ордера на всю его компашку".

Читайте также: Путина ждет много интересного, трек спецтрибунала не пересекается с решением МУС – ОП

Марко Сировой
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