Приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта с Россией и Китаем до конца десятилетия, призывая к увеличению британских военных расходов до 2,5% внутреннего валового продукта, сообщает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К концу десятилетия мир станет более опасным, нестабильным местом, а оборона будет более критичной для нашей жизни", – сказал он.

Уоллес подчеркнул, что существуют риски более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Также он упомянул угрозу "подъема Китая" и роста экстремизма в Африке.

По его словам, сейчас мир видит "конец аномального периода [мира] после холодной войны".

"Я думаю, что конфликт приближается, неважно, горячий или холодный, – его видно. Я думаю, что приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру. Мы все должны быть к этому готовы", – отметил он.

Это заявление сопровождалось просьбой к британскому канцлеру Джереми Ханту по установлению временных рамок для обязательства поднять оборонный бюджет с 2,1% до 2,5% ВВП, отмечает издание.

18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Россия имеет "намерение и способность" атаковать критическую инфраструктуру Запада.

Министр обороны Великобритании сообщил, что хотел бы быть следующим генеральным секретарем НАТО.

Читайте также: "Не сейчас". Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны – Уоллес

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.