Приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру – Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта с Россией и Китаем до конца десятилетия, призывая к увеличению британских военных расходов до 2,5% внутреннего валового продукта, сообщает Financial Times.
"К концу десятилетия мир станет более опасным, нестабильным местом, а оборона будет более критичной для нашей жизни", – сказал он.
Уоллес подчеркнул, что существуют риски более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Также он упомянул угрозу "подъема Китая" и роста экстремизма в Африке.
По его словам, сейчас мир видит "конец аномального периода [мира] после холодной войны".
"Я думаю, что конфликт приближается, неважно, горячий или холодный, – его видно. Я думаю, что приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру. Мы все должны быть к этому готовы", – отметил он.
Это заявление сопровождалось просьбой к британскому канцлеру Джереми Ханту по установлению временных рамок для обязательства поднять оборонный бюджет с 2,1% до 2,5% ВВП, отмечает издание.
- 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Россия имеет "намерение и способность" атаковать критическую инфраструктуру Запада.
- Министр обороны Великобритании сообщил, что хотел бы быть следующим генеральным секретарем НАТО.
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