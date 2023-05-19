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Наближається конфлікт із цілою низкою супротивників у всьому світі – Воллес

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19.05.2023, 13:14
Наближається конфлікт із цілою низкою супротивників у всьому світі – Воллес - Фото
Бен Воллес (Фото: EPA)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив про загрозу ширшого глобального конфлікту з Росією та Китаєм до кінця десятиліття, закликаючи до збільшення британських військових витрат до 2,5% внутрішнього валового продукту, повідомляє Financial Times.

"До кінця десятиліття світ стане небезпечнішим, нестабільнішим місцем, а оборона буде критичнішою для нашого життя", – сказав він.

Воллес підкреслив те, що існують ризики ширшого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну. Також він згадав про загрозу щодо "підйому Китаю" та зростання екстремізму в Африці.

За словами Воллеса, зараз світ бачить "кінець аномального періоду [миру] після холодної війни".

"Я думаю, що конфлікт наближається, неважливо, гарячий він чи холодний, – його видно. Я думаю, що наближається конфлікт із цілим рядом супротивників у всьому світі. Ми всі повинні бути до цього готові", – зазначив він.

Ця заява супроводжувалась проханням до британського канцлера Джеремі Ханта щодо встановлення часових рамок для зобов’язання збільшити оборонний бюджет з 2,1% до 2,5% ВВП, зауважує видання.

  • 18 травня 2023 року Воллес заявив, що Росія має "намір і здатність" атакувати критичну інфраструктуру Заходу.
  • Міністр оборони Великої Британії повідомив, що хотів би бути наступним генеральним секретарем НАТО.

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Артем Джеріпа
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