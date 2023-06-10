Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн і віддасть російський Ан-124

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту в Київ оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів доларів. Також він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року в Канаді. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного.

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"З минулого року ми надали (Україні. — Ред.) понад 8 мільярдів доларів, також — понад мільярд доларів військової допомоги. Крім того, наш бюджет розширений до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відбудови та реконструкції. Ми надамо 500 мільйонів доларів нового фінансування для військової допомоги", — сказав він.

Зокрема, Канада передасть Силам оборони 287 додаткових ракет, щоб захистити небо України, й 10 000 снарядів калібру 155 міліметрів, розповів прем’єр. Також Трюдо заявив, що Канада долучиться до багатонаціональних зусиль щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, а також до ініціативи навчань з управління танками "Леопард".

Окрім того, очільник канадського уряду пообіцяв продовжити санкційний тиск на Росію. Зокрема, він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року у Канаді.

Трюдо також пообіцяв запровадити й нові санкції проти РФ.

"На цей момент Канада запровадила санкції щодо більш ніж 2500 організацій та окремих осіб, а сьогодні ми оголошуємо новий пакет санкцій проти 24 осіб та 17 організацій як частину спеціальних економічних заходів для України", — зазначив він.

Трюдо також засудив Росію через знищення нею греблі Каховської гідроелектростанції. Він пообіцяв надати Україні фінансову допомогу.

"Бачили катастрофічні наслідки, пов’язані з греблею Каховської ГЕС. Це були прямі наслідки російської війни. Щоб допомогти, я сьогодні оголошую підтримку у 10 мільйонів доларів на фінансування, а також додаткові 7,5 мільйонів вже визначеної допомоги Україні, щоб відреагувати на повінь", — розповів прем’єр Канади.

Сьогодні у Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ухвалено спільну декларацію з президентом Володимиром Зеленським.

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