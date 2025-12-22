В Москве подорвали генерала российского Генштаба: видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В Москве убит начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Его машина взорвалась, сообщил Следственный комитет РФ.
По данным российского следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под дном авто.
В результате полученных травм скончался российский генерал Сарваров.
Следком РФ возбудил дело по признакам статей об убийстве, совершенном общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Одна из версий россиян – что убийство было якобы организовано украинскими спецслужбами.
СПРАВКАСарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии, а также в полномасштабной войне РФ против Украины. В 2024 году он стал генерал-майором. Награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги", орденом мужества и орденом Суворова.
- 25 апреля 2025 года в российском городе Балашиха произошел взрыв, в результате которого погиб российский генерал Москалик.
- 25 октября в Кемеровской области России подорвали подполковника ОМОН, причастного к военным преступлениям в Украине.
