В Москве подорвали генерала российского Генштаба: видео

В Москве убит начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Его машина взорвалась, сообщил Следственный комитет РФ.

По данным российского следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под дном авто.

В результате полученных травм скончался российский генерал Сарваров.

Следком РФ возбудил дело по признакам статей об убийстве, совершенном общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Одна из версий россиян – что убийство было якобы организовано украинскими спецслужбами.

СПРАВКА Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии, а также в полномасштабной войне РФ против Украины. В 2024 году он стал генерал-майором. Награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги", орденом мужества и орденом Суворова. Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии, а также в полномасштабной войне РФ против Украины. В 2024 году он стал генерал-майором. Награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги", орденом мужества и орденом Суворова.