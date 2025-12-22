У Москві підірвали генерала російського Генштабу: відео
У Москві вбито начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніла Сарварова. Його автівка вибухнула, повідомило Слідчий комітет РФ.
За даними російського слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під дном авто.
Внаслідок отриманих травм помер російський генерал Сарваров.
Слідком РФ порушив справу за ознаками статей про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом і незаконний обіг вибухових речовин.
Одна з версій росіян – що вбивство було нібито організоване українськими спецслужбами.
ДОВІДКАСарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Осетії, Сирії, а також у повномасштабній війні РФ проти України. У 2024 році він став генерал-майором. Нагороджений орденом "За заслуги перед батьківщиною" І та ІІ ступеня, орденом "За військові заслуги", орденом мужності та орденом Суворова.
- 25 квітня 2025 року в російському місті Балашиха стався вибух, у результаті якого загинув російський генерал Москалик.
- 25 жовтня у Кемеровській області Росії підірвали підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів в Україні.
