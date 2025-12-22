У Москві підірвали генерала російського Генштабу: відео

Скриншот з відео

У Москві вбито начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніла Сарварова. Його автівка вибухнула, повідомило Слідчий комітет РФ.

За даними російського слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під дном авто.

Внаслідок отриманих травм помер російський генерал Сарваров.

Слідком РФ порушив справу за ознаками статей про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом і незаконний обіг вибухових речовин.

Одна з версій росіян – що вбивство було нібито організоване українськими спецслужбами.

ДОВІДКА Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Осетії, Сирії, а також у повномасштабній війні РФ проти України. У 2024 році він став генерал-майором. Нагороджений орденом "За заслуги перед батьківщиною" І та ІІ ступеня, орденом "За військові заслуги", орденом мужності та орденом Суворова.