Під Москвою підірвали російського генерала Москалика – відео

Вибух був такий сильний, що загиблого відкинуло до під'їзду, стверджують пропагандисти

Місце події (Фото: ресурс окупантів)

У п'ятницю, 25 квітня, у місті Балашиха Московської області стався вибух, у результаті якого загинув російський генерал Ярослав Москалик. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

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Пропагандистський ресурс Baza повідомив, що вибух стався близько 10:40 (час збігається з київським) біля будинку на бульварі Нестерова. Він був такий сильний, що загиблого відкинуло до під'їзду.

За даними пропагандистів, вибухнув припаркований біля будинку автомобіль Volkswagen Golf, коли поряд проходив чоловік.

Місцеві пабліки розповсюджують відео вибуху, унаслідок якого, як стверджується, загинув російський генерал.

Слідчий комітет Росії заявив, що вибух стався в результаті спрацьовування саморобного вибухового пристрою, начиненого уражальними елементами.

Москалик обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії.

LIGA.net звернулася за коментарями до Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України.