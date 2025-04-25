Под Москвой взорвали российского генерала Москалика – видео

Взрыв был такой силы, что погибшего отбросило к подъезду, утверждают пропагандисты

Место происшествия (Фото: ресурс оккупантов)

В пятницу, 25 апреля, в городе Балашиха в Московской области произошел взрыв, в результате которого погиб российский генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Пропагандистский ресурс Baza сообщил, что взрыв произошел около 10:40 (время совпадает с киевским) у дома на бульваре Нестерова. Он был такой силы, что погибшего отбросило к подъезду.

По данным пропагандистов, взорвался припаркованный у дома автомобиль Volkswagen Golf, когда рядом проходил мужчина.

Местные паблики распространяют видео взрыва, в результате которого, как утверждается, погиб российский генерал.

Следственный комитет России заявил, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.

LIGA.net обратилась за комментариями в Главное управление разведки Министерства обороны и Службу безопасности Украины.