У Москві вбито поліціянтів, які були причетні до катування полонених – джерело

Невідомий кинув у авто з поліціянтами пакет із вибухівкою: двоє загиблих та двоє поранених російських силовиків

Московська поліція (Ілюстративне фото: ресурси росіян)

У Москві вбили двох поліціянтів, які брали участь у війні Росії проти України та були причетні до катувань українських полонених. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у військовій розвідці.

Подія сталася у ніч проти 24 грудня на вулиці Єлецькій у південному адміністративному окрузі столиці РФ близько 01:00. За даними співрозмовника, поліціянтів ліквідував місцевий мешканець, "на знак незгоди з агресивною політикою Кремля". Він наблизився до їхнього авто неподалік відділку та кинув у вікно пакет із вибухівкою.

За даними співрозмовника у розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліціянтів загинули на місці, ще двох госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами.

"Є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни", – зазначив співрозмовник.

Слідчий комітет Росії заявив, що розпочав розслідування та шукає причетних до організації та виконання інциденту. Під час вибуху загинули, нібито, не лише двоє поліціянтів, а й "підозрільна особа", яка була помічена біля машини дорожньо-постової служби (ДПС).

Слідство планує провести генетичну, медичну та вибухотехнічну експертизи. Допитують свідків та вивчають записи з камери відеоспостереження.

У Державтоінспекції Москви назвали імена загиблих поліцейських: лейтенанти Ілля Кліманов та Максим Горбунов. Кліманову було 24 роки, він прийшов на службу до поліції у жовтні 2023 року, а Горбунову було 25 років – служив з лютого 2022 року. У нього нібито залишилася дружина та дев'ятимісячна донька.

Поліціянти, причетні до катувань (Фото: ресурси росіян)