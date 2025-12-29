ГУР устроило взрыв глубоко в тылу российских войск в Мелитополе – видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в районе промзоны, в результате которого поврежден "Урал" россиян и тяжело ранены по меньшей мере четыре оккупанта. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Взрыв произошел утром 20 декабря, когда российские захватчики загружали свой военный "Урал".

Тамошнюю промзону подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники.

В ГУР рассказали, что в момент максимальной концентрации россиян возле грузовика прогремел взрыв, в результате которого по меньшей мере четверо оккупантов – тяжелые "300", их "Урал" – поврежден.

Мелитополь – глубокий тыл россиян, расстояние до ближайших контролируемых Украиной территорий – около 70 км.

Карта: DeepState

24 декабря ГУР устроило взрывы на парковке российской в/ч в Уссурийске.